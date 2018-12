Serena Autieri in Un Passo dal Cielo 5 | tutto tace sulla messa in onda | i nuovi episodi

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)in Undal5. Dopo le prime indiscrezioni, trapelate online la scorsa estate, arriva la conferma: l'attrice è entrata a far parte del cast della quinta stagione. A svelarlo è l'Ansa, che riporta le parole dell'artista:"Non posso dire nulla. Sarò uno deipersonaggi protagonisti della nuova stagione. Per la prima volta, io, napoletana, interpreto un’altoatesina. Ma è la sfida più grande per un attore quando non ti chiudi in te o in un dato tipo di personaggio".Quale sarà il suo ruolo? Si insinuerà nella storia tra Francesco (interpretato da Daniele Liotti) ed Emma (Pilar Fogliati?) Ad agosto erano circolate in rete due foto sospette che ritraevano laal lavoro su un set che ricorda molto quello della fiction di Rai1. Nella prima, l'attrice aveva accompagnato la didascalia ambigua "Napoletana o Altoatesina?" facendo intendere di trovarsi in ...