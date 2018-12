Sanità | Cns | “1 donatore di sangue su 1 000 scopre l’infezione durante un prelievo”

meteoweb.eu

: Sanità: Cns, 1 donatore su 1000 scopre infezione andando a donare #sanita #cns #donatore #scopre #infezione… - infooggi : Sanità: Cns, 1 donatore su 1000 scopre infezione andando a donare #sanita #cns #donatore #scopre #infezione… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Undisu milledi avere un’infezione, grazie alle analisi necessarie prima del prelievo. Lo evidenziano i dati raccolti dal Centro nazionale(Cns), che oggi ha organizzato sul tema il convegno ‘La sorveglianza delle malattie trasmissibili: gestione degli esiti dei test di qualificazione biologica e delnon idoneo’.Nel 2017 quasi duemila persone, circa l’1 per mille del totale dei donatori, hanno scoperto di avere un’infezione da virus dell’epatite B o C, Hiv o Treponema pallidum attraverso le analisi che si fanno prima di donare il. Il numero di nuove di positività negli ultimi dieci anni, spiegano gli esperti del Cns, è sostanzialmente stabile.“Nel 2017 – spiega il Cns – le principali positività riscontrate sono quelle per epatite B (751 su 1.778 donatori positivi) e per sifilide ...