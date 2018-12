Per Conte la procedura è stata evitata senza tradire gli italiani

Conte 'suPerstar' al Colle : "I complimenti non li faccia a me, ma all'Italia". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'superstar' al Quirinale, dove arriva per il brindisi di auguri delle alte cariche dello Stato e incassa ...

Giuseppe Conte in Senato nelle vesti di avvocato di una causa Persa : L'avvocato del popolo italiano si presenta in aula al Senato. Ha un fascicoletto di fogli in mano. Contengono una tesi difensiva, quella per il suo Governo, buona al massimo per una condanna per le attenuanti. Giuseppe Conte arriva a Palazzo Madama alle 13, con un'ora di ritardo. "Perché intorno a mezzogiorno ci è arrivata comunicazione formale che non sarà aperta una procedura d'infrazione", spiega, incassando il boato ...

Conte in Senato tra Tria e Moavero Per l'informativa sul negoziato con l'Europa. I vice premier si defilano : Non ci sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accanto al premier Giuseppe Conte quando prende la parola in Senato per l'informativa sull'esito del negoziato con la Commissione Europea sulla manovra."Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ...

Accordo Roma-Twitter : contenuti esclusivi Per i follower : Il primo club italiano Ieri abbiamo applaudito la strategia commerciale del Napoli, primo club al mondo a siglare un Accordo di collaborazione con Amazon per un brandstore. Oggi, invece, celebriamo la partnership della Roma con Twitter, i giallorossi sono il primo club italiano a creare una sinergia con il popolare social network. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Twitter sta attuando una strategia di espansione dei contenuti, e ...

La Sinistra è ormai allo sbando. Per Capodanno toccherà accontentarsi dello spezzatino : Si avvicina la fine di questo tormentato 2018 che ci ha regalato il primo governo dichiaratamente populista, sovranista e semi-antieuropeista: a guardare le fibrillazioni alla vigilia dell’approvazione definitiva della cosiddetta legge di stabilità o Dpf che dir si voglia – dal momento che l’Europa s’impunta e i galletti super-vice primi ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini mostrano segni di cedimento sulla linea del “non abbasseremo il ...

Dreams in BETA da oggi : Requisiti Per accedervi e contenuti presenti : Media Molecule, azienda che si cela dietro la celebre serie Little Big Planet, ha mantenuto la parola data lanciando quest’oggi la BETA di Dreams, offrendo ai giocatori la possibilità di provare il gioco in Anteprima. Dreams: Requisiti e contenuti A partire da oggi tutti coloro che si sono registrati alla newsletter di Media Molecule entro e non oltre il 7 Dicembre 2018, potranno provare gratuitamente la BETA di Dreams fino al ...

Riforma pensioni e LdB2019 - Per Conte Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'non si toccano' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 19 dicembre 2018 vedono l'intervento diretto del Premier Conte nella discussione con i Commissari UE sulla legge di bilancio 2019 e sulle principali misure di Riforma, ovvero la Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Ma la quadra sul rapporto tra deficit e pil al 2,04% sarebbe stata trovata anche agendo sulle dismissioni, sulle tax expenditures e su di una nuova web tax. Nel frattempo anche dal Ministero ...

Manchester United - Per il dopo-Mourinho i bookmakers dicono Conte : José Mourinho è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United, adesso il club è alla ricerca di un valido sostituto per la panchina Finisce l’avventura di José Mourinho alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier, oltre alla rottura dei rapporti con lo spogliatoio. In lavagna è caccia al successore ...

Rissa tra due mamme a recita di Natale - fuggi-fuggi da scuola. Si contendevano il posto migliore Per video con smartphone : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, stamani, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano ...

Pd : Conte venga in Senato sulla manovra o occuPeremo aula : Roma, 18 dic., askanews, - 'Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio. L'incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che ...

Manchester United - partiti i contatti Per il post Mourinho : Conte seconda scelta : La mattinata è stata sconquassata dalla notizia della separazione di Mourinho dal Manchester United. Oltre ad ogni fantasticheria che l’assenza di legami dello Special One può suscitare nei tifosi dell’Inter, che ne invocano un ritorno, c’è la panchina prestigiosa dei Red Devils da assegnare: per il momento sarà Carrick a guidare i prossimi allenamenti, ma si tratta solo di una soluzione temporanea. La dirigenza della ...

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “Conte e Tria vengano a riferire oppure occuPeremo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...

Sostenibili in un contesto in peggioramento Per le imprese? : 18/12/2018 11:27 Charlie Thomas, Head of Strategy, Environmental & Sustainability di Jupiter, spiega che il tema d'investimento dell'economia circolare è un buon esempio di come e perché il 2019 sembrerebbe essere un altro anno decisivo per quanto riguarda le soluzioni alle pressanti sfide sulla Sostenibilità in tutti i mercati. Le ...