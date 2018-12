Pallamano | Supercoppa 2018 | a Salerno si sfidano Jomi Salerno-Oderzo e Fasano-Pressano

oasport

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Laitaliana non si ferma neanche dopo la sospensione dei campionati per le festività natalizie, poichè domenica 23 dicembre si svolgerà l’edizione numero 12 della, in programma al Pala Palumbo diTra le donne, ad esordire saranno proprio le padrone di casa della, vittoriose nell’ultimo campionato, affrontando la Mechanic Systemper confermare il titolo della scorsa stagione. Le campane partiranno ovviamente con i favori del pronostico, ma dopo il pirotecnico pareggio in Serie A si prospetta una sfida molto equilibrata, dove a fare la differenza saranno le due bomber Suleiky Gomez e Arasay Duran.In campo maschile, invece, si scontreranno due formazioni partite in maniera tutt’altro che eccellente, ma che piano piano stanno trovando i risultati giusti per tornare nelle posizioni che meritano. Stiamo parlando della ...