Neymar | gli auguri a Mbappé con la ' Casa di carta'

Neymar - gaffe con Mbappé : gli augura buon compleanno su Instagram - ma è il giorno sbagliato : Neymar e Mbappé sono una delle coppie d'attacco più forti del panorama mondiale. I due hanno un fortissimo legame non solo all'interno del rettangolo di gioco, ma anche fuori dal campo, dove il ...

Neymar fa gli occhi dolci alla Premier League : "I campioni prima o poi devono giocare lì" : La risposta di Neymar lascia aperto ogni scenario: "È uno dei migliori campionati del mondo, credo che ogni grande giocatore , prima o poi, debba andare a confrontarsi in un campionato come la ...

Pelè : 'Io e Mbappé ci assomigliamo. Neymar è diventato difficile da difendere' : "Tutto il mondo mi paragona a Mbappé". A parlare è O Rei, Pelè. Dal Brasile, uno dei più grandi della storia del calcio incorona il talento francese del Paris Saint-Germain, riscontrando in lui una certa ...

Pelè Mbappè - l’incoronazione di O’Rey : “Mi somiglia - invece Neymar…” : PELE MBAPPE, LA CELEBRAZIONE DEL PIU’ GRANDE- Nelle ultime due stagioni in molti si sono chiesti se Mbappè potrà diventare il calciatore più forte della sua generazione. Raccogliendo l’eredità di Messi e Ronaldo, il 20enne giocatore parigino è l’indiziato numero uno per essere il giocatore migliore al mondo. Velocità, spunto, tecnica, tutte qualità che Mbappè […] L'articolo Pelè Mbappè, l’incoronazione di O’Rey: “Mi somiglia, invece ...

Dagli USA : Beckham vuole Neymar per il suo Miami : Nessun ritorno al Barcellona, nemmeno un possibile trasferimento ai più grandi club europei: il futuro di Neymar potrebbe essere negli Stati Uniti . E nemmeno in una squadra qualunque. A lanciare la ...

Champions League – Neymar e Dani Alves festeggiano dopo la vittoria del PSG : il balletto nello spogliatoio è sexy [VIDEO] : Neymar e Dani Alves in un balletto sexy per festeggiare la vittoria del PSG in Champions League contro il Liverpool Si è conclusa con le partite di ieri sera la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Le migliori squadre europee sono scese in campo per importanti match, in vista delle ultime sfide, che decreteranno le squadre che passeranno agli ottavi di finale. Sorride il PSG, che ieri ha conquistato una splendida ...

Champions League - Neymar diventa il miglior marcatore brasiliano : festeggia come Mbappé : Nessuno come Neymar . Almeno in Brasile. Almeno nelle statistiche riguardanti la Champions League. La vittoria per 2-1 ottenuta dal Paris Saint-Germain al Parco dei Principi contro il Liverpool non ha ...

Psg in apprensione per gli infortuni di Neymar e Mbappé in vista della sfida con il Liverpool : Riguardo Mbappe , il quotidiano Le Parisien afferma che l'infortunio alla spalla subito dal campione del mondo, sia solamente una forte contusione. Entrambi dovrebbero saltare la sfida di Ligue 1 ...

PSG - sospiro di sollievo : per Neymar elongazione agli adduttori - per Mbappé contusione alla spalla : Martedì sera la grande paura, con due terzi del trio d'attacco del PSG ko nel giro di pochi minuti con le rispettive Nazionali. Oggi il club parigino ha sottoposto Neymar e Kylian Mbappé agli esami ...

Paris Saint Germain - Neymar ha un problema agli adduttori : Neymar è uscito per infortunio dopo 8 minuti della sfida col suo Brasile contro il Camerun a Milton Keynes e il Paris Saint Germain , complice anche lo stop di Kylian Mbappé con la Francia , ha ...

Psg : Neymar e Mbappé stanno meglio. Scacciate le paure? : Poteva essere un martedì nero. Nel frattempo, però, è diventato grigio, con qualche sfumatura di ottimismo. Nella serata di ieri, infatti, il Psg ha perso prima il brasiliano Neymar e poi il francese ...

Cavani chiarisce : 'Con Neymar siamo amici - se avessi voluto fargli male...' : ... Edinson Cavani , interpellato da RMC Sport nel ritiro dell'Uruguay, ha detto la sua sullo scontro con Neymar nel match amichevole col Brasile: 'Tutto il mondo attende che succeda qualcosa tra di noi ...

PSG - caso Neymar-Cavani : dopo il fallaccio del Matador arriva Mbappé a stemperare gli animi : Kylian Mbappé ha ironizzato in merito alla querelle relativa ai suoi compagni di squadra Neymar e Cavani dopo il fallo del Matador al brasiliano “Ho mandato su WhatsApp il video del fallo di Cavani a Neymar, lui si è messo a ridere. Penso che non sia nulla di che, hanno difeso il proprio paese e questo non impedirà loro di giocare insieme nel PSG e abbracciarsi di nuovo”. Mbappè ironizza su quanto accaduto tra Neymar e Cavani durante la ...

Il rapporto tra Cavani e Neymar sta migliorando : Durante Brasile-Uruguay Il match amichevole tra il Brasile e l’Uruguay non sarà ricordato solo per l’esordio di Allan con la Seleçao, ma anche per il momento in cui Neymar e Cavani hanno appianato le loro presunte divergenze. I due giocatori sono da tempo protagonisti di un racconto impregnato di antipatie reciproche che non trova assolutamente riscontro con la realtà. Anzi, la collaborazione in campo con la maglia del Psg e il fair ...