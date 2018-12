Lazio | Milinkovic-Savic | da 100 milioni a 50 | che svalutation! Ma ora

Lazio - Milinkovic e Marusic al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli : Regalano doni e sorrisi. I giocatori della Lazio, dopo l'allenamento di questa mattina, hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica del policlinico Gemelli di Roma. Acerbi, Milinkovic, ...

Lazio - Milinkovic che ti succede? Da fenomeno a giocatore normale : Un dato per spiegare tutto. Un anno fa, a questo punto della stagione, Sergej Milinkovic aveva già messo a segno 7 reti, 5 in campionato e 2 in Europa League,, la metà di quante ne avrebbe realizzate ...

Atalanta-Lazio - le pagelle : Milinkovic a sprazzi - Radu errore decisivo : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 17 dicembre . C'è, per la squadra di Inzaghi, il desiderio di interrompere la striscia di quattro pareggi consecutivi. Dopo 60 secondi ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic tornerà ad essere quello di sempre. Gomez? Mi tengo Correa' : Sei gare senza vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, entrambe in Europa League,. Serve la svolta in casa Lazio: "In Europa non avevamo più motivazioni, ora dobbiamo risollevarci". Testa all'...

Lazio-Eintracht Francoforte - Inzaghi : 'Evitiamo figuracce. Milinkovic risponderà in campo alle critiche' : LIVE 16:04 12 dic Finisce qui la conferenza di Simone Inzaghi e Danilo Cataldi. 15:56 12 dic Cataldi: "Siamo un gruppo coeso, dall'inizio dell'anno. Dobbiamo migliorare nelle piccole cose e cercare di ...

Lazio - Inzaghi : 'Per Milinkovic è momento no'. Cataldi : 'Il gruppo è unito' : Un test per valutare chi ha giocato meno e finire al meglio il girone H d'Europa League. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello il ...

Il calciomercato oggi – Lazio - caos Milinkovic-Savic [DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96' sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono ...

Lazio - Milinkovic delude anche con la Samp : contestato da tifosi : 'Milinkovic zingaro'. E' questo il contenuto dello striscione, esposto nella notte a corso Francia, zona nord di Roma, indirizzato al centrocampista della Lazio. Il pareggio dell'Olimpico contro la ...

Lazio - striscione della Curva Nord contro Milinkovic : ''Sei uno zingaro'' : Acque agitate in casa Lazio dopo il rocambolesco pareggio con la Sampdoria, la Curva Nord ha esposto lo striscione ''Milinkovic zingaro'', un chiaro segnale di rottura nei confronti del calciatore ...

Lazio - furia tifosi contro Milinkovic : possibile la cessione già a gennaio - nuovo assalto del Milan : Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio ...

Lazio-Sampdoria - le pagelle : Milinkovic è ancora un fantasma : La Ferrari corre fuori pista e rischia ancora il testacoda. La Lazio non sfrutta nemmeno questa volta la chance Champions fornita da Inter e Roma. La Samp la ferma nonostante un buon secondo tempo, ...

Lazio - Inzaghi rammaricato : “Gran partita dopo una settimana di ottimo lavoro. Milinkovic e Luis Alberto…” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, il tecnico dei biancocelesti si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare il rocambolesco pareggio. Tanto rammarico per il gol subito nel finale: “C’è grande dispiacere per i ragazzi, perchè hanno fatto una grande partita. I numeri sono schiaccianti ed a prescindere dai 26 tiri contro i 4 loro, una partita così va vinta. Non si può prendere gol alla ...

L'Inter vuole Milinkovic-Savic della Lazio : è l'obiettivo numero uno per giugno (RUMORS) : Uno degli obiettivi delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, ovvero il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che a gennaio non cambierà molto l'assetto della rosa, facendo intendere che le cose più importanti saranno fatte la prossima estate. Il ds nerazzurro lavorerà con il nuovo ...

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...