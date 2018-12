Ciclismo | Daniel Oss | “Peter Sagan ispira tutta la squadra Amo le Classiche | posso

oasport

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Oss si trova in raduno con la Bora-Hansgrohe, il ciclista italiano è pronto per affrontare la sua seconda stagione con la maglia del team tedesco e ha tracciato un bilancio della sua annata a Cyclingnews: “Quest’anno è stato fantastico e perfetto, mi è piaciuto. Sono molto felice della Parigi-Roubaix, della maglia verde al Tour de France: abbiamo incominciato bene con il Tour Down Under e abbiamo finito bene“. Il 31enne ha rivestito un ruolo importante accanto a Peter, il leader indiscusso di questa: “Una coincidenza che ci sia sempre stato quandoha vinto? Forse no. Ma Peter ha vinto perché è Peter: è forte ed è un campione, attorno a lui c’è tanta energia positiva e questa fa una differenza enorme. Luime e gli altri ragazzi a dare il massimo. Mi piace perché, se vince o se perde, guarda sempre alla prossima gara. Io ...