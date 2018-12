Zhang | E' ora di tornare a vincere

Inter - Zhang : “Siamo cresciuti nettamente - ora abbiamo tutto per arrivare al successo” : Alla cena di Natale dell’ Inter , tenutasi ieri sera, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato del futuro del club, che ha dichiarato di voler portare al più presto a vincere: “È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo“. Il giovane numero uno cinese, poi, ha tracciato un bilancio dell’anno che si avvia alla ...

Inter : Zhang - è ora di tornare a vincere : ANSA, - MILANO, 19 DIC - "È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. Abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo". È uno Steven Zhang in versione ...

Inter - Moratti su Marotta : “ Zhang mi ha chiesto un parere - secondo me…” : Massimo Moratti , pur avendo lasciato la presidenza dell’ Inter oltre quattro anni fa, continua ad essere un’icona nerazzurra. Inter cettato da Sky, l’ex numero uno di via Durini ha parlato dell’ormai imminente arrivo a Milano dell’ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta : “L’arrivo di Marotta sarà molto utile alla società. Ha esperienza e una conoscenza a 360 gradi del calcio e quindi credo possa ...

Marotta all’Inter – Le parole dell’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società , è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang , chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti , commenta così l’arrivo nel club ...

Cosa succede a Parma? Li Zhang rivuole la maggioranza del club : “ci sono state azioni non legali” : Parma al centro di una querelle legata alla proprietà: “Nuovo Inizio” e Lizhang si stanno dando battaglia a suon di comunicati La querelle societaria a Parma sembra non essere terminata. I tifosi ne hanno decisamente abbastanza dopo anni di scenari incredibili, ma sembra proprio che saranno costretti a vivere un’altra pagina quantomeno ‘strana’ della vita della società emiliana. Jiang Lizhang è infatti passato ...

Li Zhang rivuole il Parma : battaglia legale contro la nuova maggioranza : Il contrattacco di Jiang Lizhang . Il giovane imprenditore cinese non ci sta e, dopo aver portato a termine l'acquisto del Tondela, squadra del massimo campionato portoghese, rivendica le proprie quote ...

Inter col morale alle stelle - Zhang crede nell’impresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’ Inter può sorprendere ancora L’ Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...

Dopo la nomina di Zhang presidente si lavora per portare Marotta nello staff (RUMORS) : L'Inter è al lavoro per rinforzare il proprio organigramma e la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Venerdì è stata una giornata storica con la nomina del nuovo presidente, Steven Zhang, succeduto ad Erick Thohir. Il figlio del patron di Suning è il più giovane presidente della storia nerazzurra e mostra come il colosso di Nanchino voglia continuare a investire nella societa', dimostrando anche grande vicinanza. Steven, infatti, ...