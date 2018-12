Tav | Fico | ' Sulla base dei dati disponibili l' opera non serve'

Global Compact - Fico : 'L'Italia deve sedersi al Tavolo sui migranti' : "Patto Globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione è una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. "Dobbiamo scostarci dalla politica di Trump sulla immigrazione e sull'ambiente", ha aggiunto.

Champions League 2019 - sorteggio otTavi : le possibili avversarie di Juventus e Roma. Le stellette di difficoltà : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Terzo valico - Fico : “Se ci sono promesse elettorali mancate si va dagli elettori e si ridiscute. Tav? Non si farà” : “Se ci sono delle promesse elettorali mancate si va dai cittadini a cui si sono fatte le promesse, ci si mette intorno ad un tavolo e si ridiscute”, così il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della due giorni organizzata dalla piattaforma Rousseau. “Sulla TAV – continua Fico – ho già detto come la penso, non credo si farà”. L'articolo Terzo valico, Fico: “Se ci sono promesse elettorali ...

Le 'Madamine' scrivono a Fico : "Caro presidente - la Tav ci farà uscire dall'isolamento" : "La nostra 'linea mista merci e passeggeri', ormai generalmente etichettata come Tav, non sarà certo la panacea di tutti i mali, ma certamente costituisce un modo concreto di aprirsi e collegarsi ad altre zone del pianeta". Lo affermano le cosiddette 'madamin', il gruppo che ha promosso la manifestazione sì Tav a Torino, in una lettera alla Stampa in cui si rivolgono al presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alle sue ...

Fico a Parigi : “No a figli e figliastri - due pesi e due misure significa avere Ue non equilibrata. Tav? Opera antistorica” : “No a figli e figliastri in Ue“. Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita a Parigi, ha parlato delle trattative italiane con Bruxelles sulla manovra finanziaria. Mentre il premier Giuseppe Conte a latere del Consiglio Ue sta incontrando i leader per riuscire a chiudere l’accordo sul rapporto deficit\pil al 2,04%, l’esponente 5 stelle è intervenuto per commentare i dubbi del commissario agli Affari economici ...

Fico : programma M5S basato su No Tav - non può voler il referendum : Milano, 12 dic., askanews, - 'Una forza politica, in questo caso il Movimento, che ha costruito il suo programma anche sul no-Tav, secondo me, non può volere il referendum in questo caso'. E' quanto ha affermato il presidente della Camera, ...

Roberto Fico : "Contro la Tav non per distruggere" : "Nella discussione intorno a ogni grande opera pubblica chiediamoci, di volta in volta, a quale visione di lungo periodo una certa opera risponde. E quindi se si adegua a quelle esigenze di sostenibilità, ambientali, economiche, sociali, irrinunciabili nel contesto mondiale attuale. Quell'opera ci proietta in un futuro migliore e sostenibile oppure, attraverso di essa, stiamo inseguendo un modello di sviluppo che è già ...

