Spinsero una quattordicenne al suicidio | per 5 giovani reato estinto

ilmessaggero

: - frausilio : - direttorealtro : CYBERBULLISMO/ Spinsero al suicidio una quattordicenne: reato estinto per i 5 minorenni di Novara - ... - altroquotidiano : CYBERBULLISMO/ Spinsero al suicidio una quattordicenne: reato estinto per i 5 minorenni di Novara -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Hanno capito la gravità dei loro comportamenti e si sono ravveduti: per questo motivo il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiaratoil. Per i cinque ragazzi coinvolti nel...