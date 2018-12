corrieredellosport

: Ansa #news #Lombardia: Rnezi,Salvini tifoso? Gattuso assicurati - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Rnezi,Salvini tifoso? Gattuso assicurati - CORNERNEWS24 : #Calcio - Rnezi,Salvini tifoso? Gattuso assicurati 'Non lo farei partecipare a partite, ha fissa uscire da Europa' -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) ANSA, - ROMA, 19 DIC - "Fossimi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamentealle partite del Milan". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook, ironizzando sull'...