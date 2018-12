eurogamer

: #Overwatch: Reaper e Tracer protagonisti di un simpatico video natalizio - Eurogamer_it : #Overwatch: Reaper e Tracer protagonisti di un simpatico video natalizio - VG247it : Overwatch: Tracer e Reaper combattono per i biscotti di Babbo Natale nel corto Biscotterwatch… - cyberanimax : -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Blizzard è nota per interagire particolarmente con i fan durante i periodi festivi, basti pensare ai tanti eventi a tema, fumetti e speciali livestream dedicati ad. In occasione nel periodoBlizzard ha pubblicato unin cuisi danno battaglia per i biscotti di Babbo Natale.Come riporta Dualshockers, ilin questione è stato rinominato Cookiewatch e vedecercare di rubare i biscotti di Babbo Natale (a quanto pare non ha mai ricevuto la visita del barbuto vecchietto e questo lo ha trasformato in quello che è ora), ma non ha fatto i conti conche cercherà di tenerli lontano da lui. Ildura solo una manciata di minuti ma è molto divertente e tecnicamente molto valido, con ottime animazioni. Recentemente Blizzard ha pubblicato ilReunion, dove è stato introdotto il nuovo personaggio giocabile, Ashe.è ...