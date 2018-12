Olanda | gol fatto per Seuntjens Anzi | no | troppo effetto nel pallonetto VIDEO

Olanda : due palloni in campo - i tifosi del Feyenoord evitano il gol del Psv : Feyenoord-Psv di Eredivisie è finita 2-1 ma poteva andare molto diversamente, soprattutto per gli ospiti. Al minuto 74, infatti, una ripartenza pericolosa degli avversari dell'Inter in Champions ...

Volkswagen e-Golf - In Olanda spunta una versione McDrive : La filiale olandese della Volkswagen ha pubblicato un curioso comunicato che potrebbe essere scambiato per uno scherzo, eppure presentato con tutti i crismi dell'ufficialità: stiamo parlando della e-Golf McDrive Edition, esemplare unico a propulsione elettrica realizzato in collaborazione con la catena di fast food McDonald. Sarà battuto all'asta durante il Ronald McDonald Children Gala e il ricavato sarà devoluto al Ronald McDonald Children's ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gol di Werner - Sané - Promes e Van Dijk : Con il successo sulla Francia di venerdì scorso l'Olanda aveva condannato la Germania alla cocente retrocessione in Serie B in Nations League . E stasera in terra tedesca è andata a prendersi le Final ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE / Classifica aggiornata : Olanda - la Final Four si allontana! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, lunedì 19 novembre 2018, per la sesta giornata.

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : tocca a Germania e Olanda! - IlSussidiario.net : Risultati Nations League: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi, lunedì 19 novembre 2018, per la sesta giornata.

Manovra - Olanda e Austria : ‘Italia rispetti le regole o sarà procedura d’infrazione’ : Il governo italiano con i messaggi populisti sta “tenendo in ostaggio il suo stesso popolo”. Così il ministro delle Finanze Austriaco Hartwig Loeger – riferisce Bloomberg – avvertendo che l’Austria insisterà per rafforzare il rispetto della disciplina fiscale pronta a sostenere la procedura di deficit se l’Italia non scende a compromessi rispetto alle richieste della Commissione. Loeger ha manifestato il proprio ...

Belgio-Olanda - che gol di Mertens : il video : Dries Mertens torna protagonista con la sua nazionale. Durante l'amichevole tra Belgio e Olanda disputata al 'Roi Baudouin' di Bruxelles, l'attaccante del Napoli ha sbloccato il risultato al 5' a ...

Belgio-Olanda - che gol Dries Mertens : destro al volo all'incrocio dei pali [VIDEO] : Dries Mertens in rete con la maglia del suo Belgio nel 'derby' contro l'Olanda, un gol molto bello dell'attaccante del Napoli Dries Mertens è parso in forma smagliante nella gara del suo Belgio contro ...

Belgio-Olanda - che gol Dries Mertens : destro al volo all’incrocio dei pali [VIDEO] : Dries Mertens in rete con la maglia del suo Belgio nel “derby” contro l’Olanda, un gol molto bello dell’attaccante del Napoli Dries Mertens è parso in forma smagliante nella gara del suo Belgio contro l’Olanda. Il calciatore del Napoli ha segnato un gran bel gol, al termine di una cavalcata sulla corsia desta del collega Hazard, un destro al volo precisissimo che si è insaccato all’incrocio dei pali non ...

Video/ Olanda Germania (3-0) : highlights e gol (Nations league - 3^ giornata) : Video Olanda Germania (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita, valida nella terza giornata della Nations league, gruppo 1. Completa debacle tedesca.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:20:00 GMT)