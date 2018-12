Il papà di Belen in ospedale | la polizia l' avrebbe ritrovato in uno stato d' alterazione

Paura per Belen Rodriguez : papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione : Gustavo Rodriguez, padre di Belen, è finito al centro del gossip per un episodio accaduto domenica 16 dicembre a Milano. Come raccontano tutti i siti d'informazione in queste ore, l'argentino è stato portato via da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato le Forze dell'Ordine per denunciare il lancio di oggetti che l'uomo stava facendo dal balcone della casa di sua figlia. Si dice che i medici abbiano preferito effettuare dei ...

Il papà di Belen Rodriguez in ospedale - i vicini : 'Gridava e gettava cose dal balcone' : Agitazione a casa Rodriguez: Gustavo Rodriguez, papà della famosa showgirl argentina Belen, è stato condotto in ospedale in "forte stato d'alterazione" dopo essere stato sorpreso a gridare e lanciare cose dal balcone. I vicini hanno sentito le urla e gli schiamazzi ed hanno immediatamente contattato i carabinieri che si sono prontamente presentati sul luogo ed hanno scelto di condurre l'uomo in ospedale nel tentativo di calmarlo. Caos nella vita ...

Gustavo Rodriguez - papà di Belen 'fuori di testa' : portato in ospedale : Suona chitarra e violino e spesso improvvisa spettacoli durante gli shooting fotografici delle figlie Belen e Cecilia. È stato spesso ospite di trasmissioni televisive, dal Festival di Sanremo al ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Belen Rodriguez - il papà Gustavo in ospedale : "Urla e lancio oggetti da un balcone" : E' stata battuta, qualche ora fa, dai vari organi di stampa, la notizia di un episodio accaduto, a Milano, in una zona molto chic, Brera. Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, come riporta il Corriere della Sera, ha raccolto il racconto di alcuni passanti, preoccupati per le forti urla ed il lancio di oggetti da un balcone. Si legge la ricosruzione dei fatti: In pochi secondi sono arrivate alcune volanti della polizia e un’ambulanza: ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano. Telefonate al 112 : «Urla e lancia oggetti dal balcone» : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: brutta disavventura per Gustavo Rodriguez, papà della showgirl Belen Rodriguez e di Cecilia, che due giorni fa ha seminato il...

Gustavo Rodriguez - papà di Belen “fuori di testa” : portato in ospedale : Se la notizia fosse confermata, non sarebbe un Buon Natale quello che si apprestano a passare i Rodriguez. Secondo la notizia riportata dal Corriere e rilanciata da altri quotidiani, Gustavo, papà di Belen, Cecilia e Jeremias, sarebbe stato portato in ospedale in evidente stato di alterazione. L’uomo avrebbe cominciato a urlare e lanciare oggetti dal balcone a Brera, dove abita, tanto da richiedersi l’intervento della polizia che ...

Belen Rodriguez : papà Gustavo semina panico urlando e lanciando oggetti dal balcone : Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Siamo in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, l’elegante quartiere nel cuore del centro storico di Milano. Intorno alle 16 di domenica 16 dicembre sono arrivate numerose telefonate al 112. telefonate che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad ...

Belen Rodriguez : papà Gustavo semina panico urlando e lanciando oggetti dal balcone : Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera: ecco il contenuto delle segnalazioni arrivate al 112 attorno alle 16 di domenica e che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad un'ambulanza. Lo riporta il Corriere della Sera.Nessun ferito e nessuna persona in ...

Andrea Iannone paparazzato vicinissimo a una donna a cena : arriva Belen Rodriguez : Mercoledì 5 dicembre, è uscito un nuovo numero di "Chi", il settimanale di gossip che aggiorna i suoi lettori su quello che accade nelle vite dei Vip più amati. In queste ore, la rivista diretta da Alfonso Signorini è finita al centro dell'attenzione per aver pubblicato alcune foto "equivoche" su Andrea Iannone. Sul giornale, dunque, si legge che il pilota di Moto GP si è imbattuto nella sua ex Belen Rodriguez mentre si trovava a cena con ...

Gossip - Andrea Iannone paparazzato con Martina - grande amica di Belen Rodriguez : I ben informati sostengono che Andrea Iannone sia ancora innamorato di Belen Rodriguez, ma i paparazzi milanesi continuano a sorprenderlo in compagnia di belle ragazze nelle ultime settimane. Dopo essere stato beccato a consumare un aperitivo con due 'ombrelline', infatti, il motociclista è stato intercettato fuori da un locale in compagnia di Martina Menegon, che si dice sia una carissima amica della showgirl argentina. Iannone beccato con ...

Belen paparazzata in compagnia di Bruno - mentre De Martino vorrebbe riconquistarla : Gli obbiettivi dei paparazzi sono sempre puntati sulla bellissima Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il pubblico italiano. Attualmente la showgirl è nuovamente single. La sua storia d'amore con il campione della Motogp, Andrea Iannone è giunta ufficialmente al capolinea e in queste ore Belen è stata paparazzata in compagnia di un nuovo accompagnatore: parliamo di Bruno Cerella, noto giocatore di basket, mentre il suo ...

Belen paparazzata in compagnia di Bruno - mentre De Martino vorrebbe riconquistarla : Gli obbiettivi dei paparazzi sono sempre puntati sulla bellissima Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il pubblico italiano. Attualmente la showgirl è nuovamente single. La sua storia d'amore con il campione della Motogp, Andrea Iannone è giunta ufficialmente al capolinea e in queste ore Belen è stata paparazzata in compagnia di un nuovo accompagnatore: parliamo di Bruno Cerella, noto giocatore di basket, mentre il suo ...

Belen Rodriguez - paparazzata con uno sportivo : ecco di chi si tratta. Ci sono le foto : Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo l’addio definitivo al motociclista Andrea Iannone, giura di essere single. La conduttrice di Tu Si Que Vales, programma di Canale 5 in onda ogni sabato, nelle passate settimane è stata paparazzata con alcuni uomini. Recentemente, al Maurizio Costanzo Show, ha fatto sognare i fan della coppia Rodriguez – Corona lasciandosi andare a un bel ‘lento’ ...