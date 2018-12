Il Natale nei Musei in festa

Arriverà nei cinema a Natale il film d’animazione - Spider-Man - Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer : Per i fan dell’Uomo Ragno arriva un appuntamento natalizio molto speciale. Dal 25 dicembre sarà in sala Spider-Man: Un Nuovo universo, film d’animazione targato Sony (e quindi slegato dagli ultimi film Disney-Marvel dedicati al personaggio)... L'articolo Arriverà nei cinema a Natale il film d’animazione, Spider-Man, Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Natale 2018 - si spende meno ma spesso nei negozi di vicinato : Nico Gronchi Un Natale all'insegna dell'incertezza, legata soprattutto al tema della crescita e del futuro dell'economia italiana; che sul fronte delle spese natalizie si trasforma in una marcata e rinnovata attenzione ai prezzi e alle possibilità personali. Circa il 35% dei nostri concittadini ritiene che il ...

Natale a Napoli - Notte bianca ai Colli Aminei : Per il giorno sabato 22 dicembre 2018 è prevista una serata all'insegna dello spettacolo e dell'intrattenimento interamente made in Naples. La terza municipalità del comune di Napoli (Stella, S. Carlo all'arena), ha sponsorizzato è promosso un'iniziativa volta alla valorizzazione del quartiere Colli Aminei. Forte dell'aiuto e del sostegno, anche economico, della rete commercianti Colli Aminei 3.0 ( AICAST ), in collaborazione con ...

Natale - Ascom Padova : nei consumi delle feste crescono bio - vegan e salutistico : Nel menu delle feste cresce la componente bio, vegana e salutistica e, ovviamente, nella galassia biologica che sta incontrando il favore dei consumatori, non possono mancare il panettone ed il pandoro bio magari declinati anche nella versione senza canditi ma, soprattutto, senza glutine. Non più dunque legato solo ai “miti” del siero di ortica, del tofu e degli hamburger vegani, cresce il volume d’affari del biologico ...

Strasburgo - spari nei mercatini di Natale : ci sono morti - feriti e il killer in fuga : Intorno alle ore 20 di questa sera è avvenuta una sparatoria al un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo, nell'est della Francia. Stando a quanto ha dichiarato dalla Prefettura di Bas-Rhin a Le Figaro, il primo bilancio sarebbe di almeno 2 vittime e undici feriti. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Dernieres Nouvelles d'Alsace il killer, dopo aver sparato ai mercatini natalizi sarebbe fuggito. A provocare la sparatoria, sempre ...

Kylie Jenner : spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale : Sposati o non sposati? The post Kylie Jenner: spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Melegatti vince la corsa sul tempo per Natale : pandoro e panettone nei supermercati da oggi : Da oggi panettoni e pandori del prestigioso brand dolciario saranno in distribuzione nei supermercati del Veneto e della Lombardia orientale e in alcuni punti vendita di Napoli, Roma e Milano. La storia di Melegatti continua...Continua a leggere

Natale : shopping nei mercatini per il 51% degli italiani : Piu’ della metà degli italiani (51%) frequenta i tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane con il ponte dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per le festività di fine anno 2018 dalla quale si evidenzia che per il week end dell’Immacolata si moltiplicano le iniziative, dalla fiera degli ...

Milano. Municipio 7 : il tuo Natale nei quartieri : Il Municipio 7, in collaborazione con varie associazioni è lieto di invitarvi a varie iniziative organizzate per il Natale. Diversi

Rio de Janeiro : inaugurato l’albero di Natale alto 70 metri [GALLERY] : 1/8 AFP/LaPresse ...