Humble Bundle presenta un bundle dedicato a Sonic

Disponibile l'Humble Jumbo Bundle 12 che include Dirt 4 - Pinstripe e molto altro : Se tutte le occasioni in giro per il Black Friday questa settimana non fossero sufficienti, l'ultimo Humble Bundle in forma di Humble Jumbo Bundle 12 è appena stato reso Disponibile.Come segnala VG247.com, con un valore di $ 121 di giochi, non c'è un vero tema dominante con questo nuovo pacchetto, piuttosto sono diversi giochi di vari generi:Pagando almeno $ 1 e otterrete Pinstripe, Super House of Dead Ninjas e il suo DLC Super House of Ninjas ...

Humble Bundle : Observer e Rain World tra i titoli dell'interessante Dystopian Bundle : Humble Store lancia il suo nuovo Bundle a tema distopico, con un prezzo davvero ridotto potrete infatti portarvi a casa titoli di tutto rispetto come Observer e Rain World.Come riportato sulla pagina di Hunble Store, pagando qualsiasi cifra vi porterete a casa Tokyo 42, Distrust, Beholder ed Orwell: Keeping an Eye On You. Se invece deciderete di pagare la cifra media (che al momento è 4.17 euro circa) otterrete Orwell: Ignorance is Strength, ...

X018 : Humble Bundle potrebbe approdare anche su Xbox One : Microsoft si sta preparando per il suo evento X018 in programma per domani, 10 novembre, con una serie di importanti annunci dedicati al mondo Xbox. I giocatori possono aspettarsi grandi novità dalle prime e terze parti a Città del Messico, che coprono sia i giochi per Xbox One che per Windows 10. Ora, grazie alla segnalazione di Windowscentral, scopriamo che Humble Bundle sarà molto probabilmente tra i protagonisti, stando a un tweet criptico ...

Humble e THQ Nordic si preparano a portare un nuovo Bundle su PS4 : Humble Bundle sta collaborando con THQ Nordic per portare un nuovo Bundle su PS4, il nome dell'offerta è Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2 e propone titoli per un valore di 269 dollari, tuttavia per le prossime due settimane i giocatori potranno portarsi a casa il tutto spendendo 15 dollari o meno.Come riporta Tech Raptor, spendendo 1 dollaro vi porterete a casa Lock's Quest e Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, il primo è un ...