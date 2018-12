Ciclismo | tutti i colpi di mercato del 2019 Tutte le cessioni e gli acquisti delle

Ciclismo - si ritira Pozzato : ''Grazie a tutti - ho realizzato un sogno'' : I tre anni con la 'maglia a cubetti' sono stati fantastici, ancora oggi penso sia stata la migliore squadra al mondo. Un periodo però troppo breve per imparare al meglio il mestiere del Ciclismo, ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i ranking aggiornati. Azzurri ben piazzati con gli inseguimenti e nell’omnium : Continua il cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. I ranking olimpici aggiornati dall’UCI tengono conto degli ultimi campionati continentali e delle prime tre prove della Coppa del Mondo 2018-2019. Andiamo quindi scoprire le graduatorie di tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia. Inseguimento a squadre La specialità di punta dell’Italia, che al momento potrebbe schierare entrambi ...

La McLaren sbarca nel Ciclismo : al 50% proprietaria della Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali. Tutti gli sviluppi e le novità : Non più solo motori e quattro ruote, McLaren irrompe con forza nel mondo del ciclismo ed entra al 50% nella proprietà della Bahrain-Merida, la squadra di Vincenzo Nibali pronta ad affrontare la terza stagione nel World Tour. Non si tratta di una semplice sponsorizzazione ma di un progetto a lungo termine, senza una data di scadenza come ha spiegato nel dettaglio la scuderia di Woking in alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: ...

Ciclismo – “Pedala coi campioni” : tutti in bici per ricordare Michele Scarponi : “Pedala coi Campioni”: in tanti a Brinzio per ricordare Scarponi Sono tanti i personaggi che correranno assieme ai 1000 iscritti sulle strade del Varesotto, con partenza e arrivo a Brinzio, per onorare Michele Scarponi nella 19esima edizione della Pedala con i Campioni. Nel gruppo il veronese Damiano Cunego, grande protagonista nel mondiale di Varese del 2008, Enrico Gasparotto, Eugenio Alafaci, Luca Chirico, Edward Ravasi, ...

Ciclismo : tutti i ritirati del 2018. Ci sono diversi corridori italiani : Tutto pronto per una nuova stagione entusiasmante per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Il 2019 è alle porte, con quest’annata che ormai si è conclusa ufficialmente. Andiamo a scoprire tutti i corridori che si sono ritirati nel 2018: tra coloro che hanno appeso la bici al chiodo anche tanti atleti italiani. WorldTour Igor Anton (Dimension Data / 35) Matteo Bono (UAE Team Emirates / 35) Borut Bozic (Bahrain-Merida / 38) Philip ...

Ciclismo - tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 in team World Tour e Professional. Spiccano Affini e Moschetti : Tutto pronto per la nuova stagione per quanto riguarda il Ciclismo su strada: saranno ben quattordici gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 tra le migliori squadre WorldTour e Professional. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la ...

Ciclismo - Andrea Tafi sogna la Parigi-Roubaix a 52 anni : quale squadra per il toscano? Tutti gli scenari : Andrea Tafi sogna di partecipare alla prossima Parigi-Roubaix, in occasione del ventesimo anniversario della sua vittoria nell’Inferno del Nord. L’ultimo italiano capace di trionfare nella Grande Classica ha dichiarato di voler tornare in sella a 52 anni per cercare una nuova impresa sulle celeberrime pietre. Il toscano ha dichiarato a Het Laaste Nieuws di avere già una squadra ma di non poter ancora svelare il nome della ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...