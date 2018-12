Ribaltone Salernitana | Colantuono si è dimesso | il nome in pole per il sostituto

calcioweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sono ore caldissime in casa, la squadra dopo un inizio molto importante ha dovuto fare i conti con una serie di risultati negativi, sono infatti tre le sconfitte consecutive e la classifica adesso fa paura, nelle ultime ore è arrivato unclamoroso con l'allenatoreche ha rassegnato le dimissioni. La decisione dell'allenatore è arrivata nella notte ed è stata comunicata alla dirigenza in mattinata. La squadra si trova in ritiro dopo la sconfitta contro il Carpi ed è in attesa del nuovo allenatore, ilinper sostituireè quello di Serse Cosmi.