Renzi ' nasconde' il suo 730 e resta il mistero sulla villa

Fiorentina bella e sciupona - la Roma si salva in extremis : FloRenzi nasconde limiti evidenti : La squadra viola domina nel primo tempo ma non capitalizza le occasioni create, la Roma si sveglia nel finale e pareggia i conti con Florenzi La Fiorentina gioca ma sciupa troppo, la Roma sonnecchia per oltre un’ora prima di alzare i giri del motore e trovare in extremis un gol fondamentale per non allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions. Luciano Rossi/LaPresse Pioli può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ...