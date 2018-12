ilfattoquotidiano

: L’Istantanea, il bitume armato e ad alta precisione - Cascavel47 : L’Istantanea, il bitume armato e ad alta precisione - TutteLeNotizie : L’Istantanea, il bitume armato e ad alta precisione -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ilci salverà.Le buche per strada, che notoriamente necessitano, per essere riparate, di tecnologia ad altissima, saranno curate dal Genio militare. L’amica geniale di Virginia Raggi è Elisabetta Trenta, ministra della Difesa di nomina grillina, a cui il governo si affida per agevolare la risoluzione dei problemi stradali della Capitale.Siamo contenti che finalmente i militi del Genio potranno dimostrare sull’asfalto romano del talento di cui dispongono. Si terranno in allenamento quando scoccherà l’ora X e intanto faranno una buona azione.Potendo estendere la logica bituminosa ad altre attività, si potrebbe pensare di affidare agli ospedali militari le cure per i malati in eccedenza, alle cucine delle caserme i poveri da sfamare o anche gli immigrati da tenere al caldo. La gran mole dei bus, che pure l’esercito ha in dotazione, potrebbe essere ...