In Italia oltre il 66% degli under 35 vive ancora con i genitori

Bohemian Rhapsody - il film domina in Italia : oltre 15 milioni incassati in tre settimane : Freddie Mercury , o meglio la sua trasposizione cinematografica, continua a dominare: è infatti ancora Bohemian Rhapsody il re del box office Italiano dell'ultimo week end, con 2.403.746 euro. Il ...

Il boom delle sette religiose : oltre 500 in Italia - : Un fenomeno che nasce da una fragilità sociale e psicologica che isola gli esseri umani e li spinge a cercare sostegno in gruppi chiusi e controversi. Ne parliamo ad Hashtag24, l'attualità condivisa

Amazon - nel 2018 creati in Italia oltre 2mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato : Amazon ha creato in Italia nel 2018 più di 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato: una crescita superiore al 50% rispetto alla fine del 2017. L'azienda, si legge in una nota, ha...

Da Moscovici ok a debito Francia oltre 3% - dopo il no all'Italia : 'Situazioni differenti' : La Francia potrebbe superare il limite del deficit al 3% per venire incontro alle richieste dei “gilet jaunes” e scongiurare una protesta sociale su scala nazionale. Secondo Pierre Moscovici, commissario Ue agli affari economici, "superare il limite del deficit al 3% è possibile in modo limitato, temporaneo e in condizioni eccezionali" e il caso della Francia sarebbe molto diverso da quello italiano. I gilet gialli che protestano contro Macron ...

Dopo oltre 60 anni - Caffé Hag/Splendid dice addio all’Italia : licenziati tutti i dipendenti : Lo stabilimento di Andezeno, attivo nella produzione per i due grandi marchi del caffè Hag e Splendid, chiude i battenti e abbandona l’Italia. La sua chiusura rappresenta un duro colpo, in quanto la produzione verrà trasferita negli altri stabilimenti sparsi per l’Europa.Continua a leggere

TrenItalia - oltre 23mila biglietti già venduti per nuovi collegamenti Frecce : Grande successo per i nuovi collegamenti Frecce di Trenitalia che saranno operativi da domenica 9 dicembre: sono oltre 23mila i biglietti già venduti. Un risultato che sottolinea l'impegno di tutto il ...

AlItalia : Paleari - fatturato oltre 3mld : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Alitalia "chiuderà il 2018 con un fatturato per la prima volta abbondantemente superiore ai 3 miliardi di euro". Lo ha detto il commissario di Alitalia Stefano Paleari, ...

Alta Velocità - arriva l’intesa Italia-Francia : “Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018” Fonti del ministero : “Opera è congelata” : Alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l’accordo. “La Francia condivide il nostro metodo e l’opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione“, ha annunciato su Facebook il ...

Servizi Italia - Kabouter Management ha in portafoglio oltre il 9% : La Consob rende noto che, lo scorso 29 ottobre 2018, Kabouter Management ha acquisito una quota azionaria in Servizi Italia del 9,547%, detenuta a titolo di gestione discrezionale del risparmio. A ...

Economia : Bonometti - Confindustria - a 'La Stampa' - non realizzare le infrastrutture costerà all'Italia oltre 640 miliardi : Roma, 30 nov 09:21 - , Agenzia Nova, - Non solo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Occorre che a lavorare congiuntamente per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sia... , Res,

Fca : tre anni di investimenti in Italia. Oltre 5 miliardi - previsti 4 nuovi modelli : Sara’ raggiunto l’obiettivo della piena occupazione. Annunciato il restyling di nove prodotti. A Mirafiori arriverà la Fiat 500 elettrica

Fca : oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni : «Mirafiori rappresenta la prima installazione della piattaforma full Bev (batteria elettrica, ndr.) che sarà applicata sulla nuova Fiat 500 e che potrà essere utilizzata per altri modelli a livello globale». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, ha aperto così l’incontro con le organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto colletti...