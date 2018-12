Il Bari dei record: campione d’inverno e difesa ermetica

ilnapolista

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un nuovo progetto Una pagina della Gazzetta dello Sport per ildi Luigi De Laurentiis, per istracciati in Serie D. I biancorossi pugliesi si sono laureati campioni d’inverno con due giornate d’anticipo, la vittoria nel Girone I è ipotecata da tempo con 42 punti ottenuti in 16 incontri, per una media di 2,62 punti ogni 90 minuti.Nel pezzo ci sono molte testimonianze, prima tra tutte quella del presidente De Laurentiis junior: «Questa città e l’intero ambiente dovranno ritornare nella categoria che meritano». Anche se il tecnico Cornacchini fa da pompiere: «Bisogna volare basso, guai a illudersi che ogni domenica sarà sempre una passeggiata. Il mio compito più semplice è quello di lavorare sul campo con questo gruppo eccezionale, fortissimo, un mix perfetto tra giocatori esperti e giovani di prospettiva. Invece, è meno agevole agire da “martello” ogni giorno ...