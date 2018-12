Di Battista | rientro amaro | guai in famiglia e sondaggi in calo

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Alessandro Di, ex deputato pentastellato, dovrebbe ritornare in Italia il 24 dicembre. Ad attenderlo, però, troverà una situazione molto diversa da quella lasciata alla vigilia del suo viaggio - con fidanzata e figlioletto - in America. Il suo movimento, infatti, è stato superato dalla Lega e - come svelato ieri da Il Giornale - la sua azienda diha maturato debiti per 400 mila euro verso fornitori, dipendenti ed erario.Difficoltà politiche A Giugno, Alessandro Di, è partito con la compagna Sahra Lahouasnia ed il figlio di un anno e mezzo per un viaggio e la realizzazione di alcuni documentari. Dopo aver fatto tappa in California, sempre tenendo sott'occhio la situazione politica italiana, è andato alla scoperta di Messico, Guatemala e Honduras.Quando l'ex deputato è decollato, Luigi Di Maio, era appena stato nominato Ministro del Lavoro e il Movimento ...