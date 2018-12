calcioweb.eu

: Conferme da Parigi: Adrien #Rabiot non rinnova col #PSG. Il suo contratto con il club francese terminerà il 30 giugno 2019. #Calciomercato - MatteoPedrosi : Conferme da Parigi: Adrien #Rabiot non rinnova col #PSG. Il suo contratto con il club francese terminerà il 30 giugno 2019. #Calciomercato - CalcioWeb : Calciomercato, #Psg e #Rabiot ai ferri corti: anche le italiane in corsa per il centrocampista - mavakaga : RT @GoalItalia: Sfumato il rinnovo, il futuro di #Rabiot a Parigi è... in panchina. Le big europee pensano al colpo a gennaio, #Juventus co… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il lungo tira e molla trae la dirigenza del Paris Saint Germain si concluso con la rottura tra le due parti: il centrocampista ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega ai parigini fino alla prossima estate, dunque si libererà a parametro zero. A comunicarlo è il direttore sportivo del club francese, Antero Henrique, a Yahoo Sport: “Abbiamo deciso di non proseguire nelle trattative per il rinnovo. Le riunioni sono state tante, ci lavoriamo dallo scorso gennaio, ma il giocatore ci ha comunicato la volontà di non proseguire qui e di voler intraprendere una nuova avventura nella prossima stagione“.Il Paris Saint Germain, sempre per bocca dello stesso Henrique, ha sottolineato di sentirsi offeso dal comportamento del classe ’95, che adesso va incontro a un duro provvedimento: “Tutto questo avrà una conseguenza molto chiara per, che ...