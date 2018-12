Berlino | scuola materna nega iscrizione al figlio di un membro di Afd

ilgiornale

: RT @LPieceofart: #Botticelli Tre Veneri a confronto… - rebeccaabdu : RT @LPieceofart: #Botticelli Tre Veneri a confronto… - anthony77631293 : RT @LPieceofart: #Botticelli Tre Veneri a confronto… - artdielle : RT @LPieceofart: #Botticelli Tre Veneri a confronto… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) In Germania si è recentemente innescata una forte polemica a causa della decisione di unadidire l"aldi un esponente del partito nazionalista AfD.Il preside dell"istituto per l"infanzia ha infatti in questi giorni comunicato ai genitori del bambino che la "stragrande maggioranza" dei docenti della struttura si sarebbe espressa contro l"ammissione di quest"ultimo. Secondo i media tedeschi, gli insegnanti avrebbero indicato, quale principale ragione del rifiuto, l""insanabile contrasto" tra le opinioni politiche nutrite dal padre del minore e la "filosofia ispiratrice" della, incentrata sui "valori della pace e dell"accoglienza".La decisione dei responsabili della struttura privata ha provocato la dura reazione del genitore, rimasto anonimo. L"esponente di AfD ha subito definito tale responso "palesemente discriminatorio" e lo ha poi ...