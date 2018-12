quattroruote

: Audi A1 - A listino la 35 TFSI e la 40 TFSI - dinoadduci : Audi A1 - A listino la 35 TFSI e la 40 TFSI - quattroruote : L'#Audi ha messo a listino due nuove motorizzazioni per l'A1: quattro cilindri 1.5 da 150 CV per la 35 TFSI e 2.0 d… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'amplia la gamma della A1 Sportback introducendo nuove versioni benzina: si tratta della 35da 150 CV e della 40200 CV, proposte rispettivamente a partire da 24.900 e 32.350 euro. La 35è offerta negli allestimenti base, Advanced, Admired e S line edition, mentre la 40è proposta soltanto come top di gamma S line edition. Le due nuove varianti affiancano la 30con il 1.0 Turbo da 116 CV, unico disponibile al lancio.La 35con il 1.5 150 CV. La A1 35adotta il propulsore 1.5 da 150 CV e 250 Nm, che consente di toccare i 100 km/h in 7,7 secondi con una punta massima di 222 km/h. I modelli con cambio manuale dichiarano un consumo medio di 5,2 l/100 km e 119 g/km di CO2 (NEDC ricalcolato) mentre l'automatica S tronic sette marce dichiara 5,0 l/100 km e 115 g/km e ambedue sfruttano il sistema COD (Cylinder on Demand) per migliorare l'efficienza ai ...