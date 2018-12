Un archeologo riporta alla luce un gioco da tavolo vecchio 4 000 anni

eurogamer

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Alcuni segni sul pavimento di una vecchia capanna di bestiame in Azerbaijan sembrano essere un esempio di Hounds and Jackals, uno dei giochi dapiù famosi dei tempi antichi, segnala Kotaku.Comel'ABC, l'Walter Crist, dell'American Museum of Natural History (e autore di un libro specifico sui giochi daegiziani), ha fatto la scoperta dopo che in molti erano incerti su cosa significassero effettivamente gli strani simboli.Hounds and Jackals, altrimenti noto come 58 Holes, è unantico che è stato incredibilmente popolare in tutto l'Egitto e la Mesopotamia, tanto che è presente anche ne I dieci comandamenti del 1956.Read more…