Manovra | Salvini | accordo su tutto | ulteriori riduzioni fisco

Manovra.Salvini - altre riduzioni fisco : 01.22 "Non abbiamo parlato di numeri, di questo ragiona il presidente del Consiglio con Juncker.Noi abbiamo parlato di fatti". Così Salvini al termine del vertice a Palazzo Chigi durato quattro ore. "Abbiamo trovato l'accordo su tutto,uno si diverte un mondo a leggere i giornali..", ha detto ancora. E a chi gli chiede se siano stati trovati i 3 mld per le coperture, risponde: "3 miliardi sono numeri che risultano a voi, noi abbiamo trovato ...

Vertice sulla Manovra : Salvini arriva a Palazzo Chigi : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva a Palazzo Chigi per il Vertice sulla manovra con il premier Conte, il ministro Di Maio e il titolare all'Economia Tria.

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Restare compatti». Salvini : «Nessuna tassa sulle nuove auto» : I due vicepremier si preparano al nuovo incontro, previsto alle 20, per superare i nodi e le reciproche diffidenze relative alla Manovra economica

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - vertice serale per l'intesa. Palazzo Chigi : 7 - 1 miliardi per il reddito. Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - vertice serale per l'intesa. Palazzo Chigi : 7 - 1 miliardi per il reddito. Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Manovra - alle 20 vertice per l'intesa. Palazzo Chigi : 7 - 1 miliardi per il reddito. Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Restare compatti' - Salvini : 'Nessun tassa sulle nuove auto' : Ore chiave anche secondo il suo omologo Matteo Salvini , che a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, assicura : 'tutti gli impegni del contratto di governo ...

Manovra - Salvini : «Niente tasse su nuove auto». Vertice alle 20. Di Maio : «Ore più importanti dal 4 marzo» : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Salvini : «Niente tasse su nuove auto» Manovra - vertice chiave alle 20 : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - Salvini : 'L'ecotassa non si farà - non è nel contratto' : Dopo le polemiche sulla tassa per le nuove auto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto chiarezza, spiegando che "non ci sarà, non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio ...

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".