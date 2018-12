: Schianto bus, a bordo 13 italiani - NotizieIN : Schianto bus, a bordo 13 italiani - TelevideoRai101 : Schianto bus, a bordo 13 italiani - ivgit : Uno schianto terribile -

Sul pullman partito da Genova e schiantatosi nei pressi di Zurigo, in Svizzera, c'erano 45 passeggeri e due conducenti. Lo rende noto la compagnia Flixbus. Aanche 13. Una donna è morta, i feriti sono 41, tre dei quali gravi. Il mezzo è finito contro un muro e se questo non avesse retto,sarebbe precipitato per 10 metri.(Di domenica 16 dicembre 2018)