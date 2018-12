Bus Flixbus partito da Genova finisce contro un muro in Svizzera | un morto e 44 feriti

FlixBus partito da Genova si schianta contro un muro in Svizzera : un morto - 44 feriti - re gravi : Un pullman Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull'autostrada A3, nei pressi di Zurigo. Una persona è morta e 44 sono rimaste ferite: tre sarebbero gravi....

Pullman FlixBus partito da Genova si schianta vicino a Zurigo : un morto e decine di feriti : Un Pullman proveniente da Genova si è schiantato contro un muro, nei pressi di Zurigo, in Svizzera. Nell’incidente, una donna è morta e 44 persone sono rimaste ferite. Lo ha indicato la polizia locale, citata dall’agenzia svizzera Keystone-Ats. L'articolo Pullman Flixbus partito da Genova si schianta vicino a Zurigo: un morto e decine di feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Come contattare FlixBus : Flixbus è una società di autobus extra-urbani conosciuta soprattutto per i propri servizi low-cost. Essa effettua dei servizi in tutta Europa, dando la possibilità a molti di viaggiare senza spendere cifre elevate per il trasporto. leggi di più...

FlixBus arriva a Reggio Calabria : lo Stretto collegato con 12 città italiane [FOTO E VIDEO] : Da sempre lavoriamo per consentire a chiunque di esplorare il mondo in tutta comodità e sicurezza, e siamo lieti di poter finalmente portare il nostro servizio in un centro che, per la sua posizione ...

FlixBus punta sulla people strateg : Flixbus in pochi anni da stat-up a leader della mobilità su gomma, oggi con quasi 1.300 dipendenti tra i 25 e i 30 anni, di cui oltre 60 solo nella sede italiana,. L'azienda da quest'anno ha deciso di ...

Trasporti : FlixBus arriva in Sicilia - collegamenti verso duemila destinazioni : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - Flixbus, il leader europeo dei viaggi in autobus che "con una formula innovativa di mobilità sostenibile ha rivoluzionato la mobilità in Europa", arriva in Sicilia, inaugurando collegamenti diretti giornalieri da Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo e altre città

FlixBus - grave episodio di razzismo verso un senegalese in lacrime : bufala o verità? : Ci sono conferme che lasciano poco spazio ai dubbi per quanto riguarda un grave episodio di razzismo verificatosi a bordo di un mezzo Flixbus, almeno stando al post Facebook (poi confermato dall'azienda) da parte di Elena Iiriti. Proprio la ragazza ha consentito di fare luce sull'offesa che una donna di 40 anni, in partenza da Trento vero Roma, avrebbe riservato ad un ragazzo senegalese: "Qui no, vai via, vai in fondo, sei di un altro colore e ...

