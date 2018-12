Una Vita | spoiler | Samuel chiede a Blanca di sposarlo | Diego roso dalla gelosia

Una Vita anticipazioni : DIEGO annuncia la sua partenza da Acacias ma… : Il rapporto tra DIEGO Alday (Ruben De Eguia) e la “cognata” Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), nuovi protagonisti di Una Vita, diventerà sempre più “pericoloso” nelle prossime settimane di programmazione della telenovela: com’è già noto, i due ragazzi non riusciranno a sopprimere la reciproca attrazione che sentono e finiranno per scambiarsi alcuni baci passionali. La perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) quindi, una ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula si allea con Olga per rubare il bimbo di Blanca : Dopo averla convinta a sedurre Diego, Ursula affonda il coltello e convince la figlia sottrarre a Blanca il suo bambino.

Una Vita - trame al 21 dicembre : Blanca accetta di diventare la moglie di Samuel : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita', capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Rimane il mistero intorno alla scomparsa, mentre la Dicenta accetta la versione dei fatti raccontata da Carmen riguardo a quanto successo alla festa di San Paolino. Simon, invece, si trova alle prese con una scoperta inaspettata riguardo all'ex monaca e l'uomo ...

Anticipazioni 'Una vita' dal 17 al 22/12 : I segreti di Adela ed il fidanzamento di Blanca : Mancano pochi giorni al Natale, ma non possono di certo mancare le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap spagnole più famose della televisione italiana, "Una vita". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 17 al 22 dicembre, ogni giorno alle ore 14.10. Questa settimana al centro di tutte le scene delle trame di "Una vita" ci sarà il triangolo formato da Samuel, ...

Trame - Una Vita : Rosina vuole lasciare il marito perché non può dargli un erede : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate italiane, si soffermano su Rosina Seler interpretata dall'attrice spagnola Sandra Marchena. La donna, infatti, deciderà di lasciare Liberto dopo aver appreso di non essere incinta. Una Vita, spoiler: Rosina non è incinta Rosina Rubio e Liberto Seler (Jorge Pobes) ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina decide di lasciare Liberto : Continua l’appuntamento con le Anticipazioni sulla soap opera spagnola “Una Vita”. Nei prossimi episodi italiani Rosina Rubio (Sandra Marchena), dopo aver appreso una bruttissima notizia che la farà cadere nella disperazione profonda, prenderà una decisione inaspettata. La madre di Leonor, una volta venuta a conoscenza di non essere in dolce attesa come credeva, ma vicina alla menopausa, avrà intenzione di separarsi dal marito Liberto Seler ...

Una Vita anticipazioni : ROSINA vuole lasciare LIBERTO ma… : Grossa crisi in arrivo per la povera ROSINA Rubio (Sandra Marchena) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: la donna, ad un certo punto, crederà infatti di essere in attesa di un nuovo figlio, ma sarà davvero così? Una Vita anticipazioni: ROSINA pensa di essere incinta In realtà i sintomi saranno da attribuire al sopraggiungere della menopausa, ma questo “colpo di scena” minerà la serenità coniugale della Rubio ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Olga seduce Diego : Ursula approfitterà della gelosia nutrita da Olga nei confronti di Blanca per convincerla a sedurle Diego.

Anticipazioni Una Vita : Blanca Dicenta fugge da Acacias dà alla luce un bambino morto : Dalla Spagna arrivano delle clamorose notizie su 'Una Vita', la seguitissima telenovela scritta dalla penna di Aurora Guerra. Le Anticipazioni, infatti, rivelano che Blanca e Diego scapperanno dal quartiere ma verranno fermati da un gruppo di malviventi. Successivamente la Dicenta partorirà da sola scoprendo che il figlioletto è nato morto. Spoiler Una Vita: Blanca rimane incinta ma non sa chi è il padre del nascituro Le Anticipazioni delle ...

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 dicembre : Adela scompare : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: la scomparsa di Adela e la verità su Elvira Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano la scomparsa di Adela. La ragazza risulta scomparsa. Simon la cerca ovunque, ma senza risultato. Dopo di che, il figlio di Susana decide di leggere il diario dell’ex suora e scopre che […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 dicembre: Adela scompare proviene da Gossip e Tv.