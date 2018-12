Telethon | ‘Presente’ | parte raccolta fondi per la ricerca su malattie genetiche rare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 dicembre 2018) La Fondazionedà il via oggi, sabato 15 dicembre, alla sua 29esima campagna nazionale diper lasulle, con la consueta diretta tv sui canali Rai, ma non solo. “In Italia sono ancora troppe le persone che convivono con patologieincurabili e noi facciamo il nostro meglio per andare incontro a queste persone, con i tempi compatibili della scienza. Mettiamo a loro disposizione una vasta rete fatta di centinaia ditori presenti su tutto il territorio nazionale che hanno un’immensa voglia di sconfiggere gravissime”, dice a ilfattoquotidiano.it la direttrice generale della Fondazione, Francesca Pasinelli.LE STORIE Adam e Ayman sono due gemelli omozigoti algerini. Si svegliano e si addormentano quasi sempre nel medesimo istante, mangiano le stesse cose, bevono uguale quantità di latte. Ma hanno anche ...