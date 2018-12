Strasburgo | morto Antonio Megalizzi | il cordoglio della scuola Sant’Anna di Pisa

meteoweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) LaSuperiore Sant’Anna dipartecipa al dolore per la scomparsa di– il giovane giornalista italiano che ha perso la vita a seguito dell’attentato terroristico a– e si stringe alla famiglia, in particolare alla sorella Federica, già studentessalaurea magistrale in Security Studies, congiunta con ladi Studi Internazionali dell’Università di Trento. E’ il momento del, ma laSuperiore Sant’Anna si dichiara già pronta a sostenere le iniziative che i compagni di studi divorranno organizzare perché il suo pensiero e il suo impegno – in nome di un’Europa aperta e inclusiva – siano memoria ed esempio per il consolidamento dei valori europei di pace.L'articolo: ilSant’Anna disembra ...