Marco Carta scrive a Giordana Angi dopo Amici | lei risponde commossa | “Grazie”

Maria De Filippi svela un aneddoto su Marco Carta. Giordana in lacrime : Marco Carta ad Amici 18: Maria De Filippi svela un retroscena Marco Carta è tornato ad Amici 18. Dopo il successo di dieci anni fa che l’ha visto trionfare con il 75% delle preferenze contro Roberta Bonanno, ha presentato in esclusiva e in anteprima assoluta il videoclip del suo ultimo capolavoro, “Una Foto di Me e di Te”, brano in cui racconta due appuntamenti: quello del padre mai arrivato e del primo bacio dato ad un uomo. ...

Le sfide a squadre - l’eliminazione di Giusy e l’esibizione di Marco Carta nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre (video) : Nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre abbiamo assistito a due nuove sfide tra le squadre Atene e Sparta e a un nuovo ingresso nella scuola. Le due squadre si sono sfidate attraverso nuove esibizioni, portando sul palco i brani e le coreografie che ritenevano migliori per poter vincere, ma Atene non ha vissuto bei momenti durante la puntata. Partiamo dall’inizio per conoscere bene le dinamiche. I primi ad esibirsi sono Giordana e Mameli ...

Amici 18 - quinta puntata di sabato 15 dicembre 2018 in diretta : un nuovo allievo elimina una ballerina. Ospite Marco Carta : Marco Carta - Amici 18 Amici 18 arriva al quinto speciale, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: anticipazioni quinta puntata Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la quinta puntata del sabato di Amici 18. Presenti, come ogni ...

Marco Carta - dopo il coming out in tv la foto del bacio con il fidanzato sui social : Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli ...

Amici 18 - anticipazioni : Marco Carta torna da Maria De Filippi : Maria De Filippi chiama Marco Carta ad Amici 18 Con la fase pomeridiana entrata nel vivo e la formazione delle squadre, torna ad Amici 18 Marco Carta in qualità di ospite. Per il cantante sardo non è il primo ritorno nel talent show dopo la vittoria nella settima edizione. Fu ospite negli anni successivi, compreso in una puntata della fase Finale del programma in cui fu celebrato per la grande vittoria conquistata a Sanremo 2009, partecipò al ...

Ufficiale la data di iBand con Marco Carta tra i giudici su La5 : tutti i dettagli del nuovo programma : La data di iBand con Marco Carta è finalmente Ufficiale. Le riprese del programma di La5 si sono tenute nel mese di agosto, ma il programma sarà trasmesso in prima serata a partire dal 10 dicembre. Marco Carta sarà presente nelle vesti di giudice, per decidere quali siano i gruppi o i cori meritevoli di proseguire nel percorso del programma. Insieme a lui anche Silvia Salemi e Sal Da Vinci, pronti al debutto in un ruolo inedito al pari ...

Marco Carta : "Mio padre non mi ha mai voluto conoscere. Aveva un'altra famiglia e un altro figlio" : "Mio padre Aveva un'altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere": questo il cantante Marco Carta ha raccontato a Caterina Balivo, ospite della trasmissione Vieni da me. Sua madre, Monica, è morta di cancro quando lui Aveva 10 anni. Suo padre quando ne Aveva solo 8: "Ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me. Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l'ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si ...

Marco Carta dalla Balivo racconta la sua vita : Marco Carta ospite di Caterina Balivo, attraverso “intervista musicale”. La prima canzone, “It Ain’t Easy”, ha ricordato a Carta il periodo del talent show che ha vinto nel 2008: «Con questa canzone ho fatto il mio ingresso ad Amici. Non mi aspettavo di riuscirci, mi hanno preso solo dopo 5 provini. Se non mi avessero accettato avrei rinunciato perché ero stanco. Poi l’ho anche vinto». Vasco era il cantante preferito di mia mamma. ...

