La recensione de L’Ultimo Grande Eroe dei Sonohra | quando la malinconia è rock

(Di sabato 15 dicembre 2018)Con "L'ultimo" isi confermano un coro amalgamato di due voci, con l'attitudine alla ballad fatta di pop leggero italiano, testi romantici e giovanili e una fedeltà al pubblico che già aveva imparato ad amarli ai tempi del brano L'amore, quello che recitava «Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione». Il 14 Dicembre "L'ultimo" è uscito su tutte le piattaforme musicali."L'ultimo" è un doppio progetto di cui questo è il primo step. Per l'autunno del 2019 è prevista la pubblicazione della seconda parte. Piccoli passi con i quali isi affacciano nuovamente al mercato discografico quattro anni dopo l'album "Il viaggio" (2014) e dopo aver maturato diverse esperienze. Si ricordano, per esempio, le collaborazioni con Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri per alcuni testi dell'album "La storia parte da qui" (2012) e la canzone per ...