Genitori Antonio chiedono privacy

Strasburgo - i Genitori di Antonio : "Rispettare il nostro dolore" : "Era un giornalista e, in circostanze simili, avrebbe rispettato la volontà dei parenti".

La mamma di Valeria Solesin : "Antonio come mia figlia - stessa età - stesso orrore. Vorrei conoscere i Genitori del killer" : Valeria Solesin e Antonio Megalizzi avevano la stessa età, entrambi figli di un'Europa nella quale credevano, per la quale lavoravano. Entrambi morti per mano di un attentatore. Dopo la scomparsa del giornalista radiofonico, con il Corriere della sera parla Luciana Milani, madre della ricercatrice veneziana uccisa il 13 novembre del 2015 durante l'attentato al Bataclan di Parigi. L'assassinio di Antonio ha rinnovato il dolore sempre vivo ...