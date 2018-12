: Draghi difende l'Europa e spinge per le riforme: la sovranità monetaria? Non funziona - Agenzia_Ansa : Draghi difende l'Europa e spinge per le riforme: la sovranità monetaria? Non funziona - NotizieIN : Draghi difende Ue e spinge per riforme - Le_Valentinois7 : New post: 'Draghi difende l'Europa ' -

"Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così, presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga vantaggi in termini di sovranità monetaria dal non essere parte dell'euro"."Per porre i Paesi euro al riparo dalla crisi occorre procedere perlomeno sul completamento della Unione Bancaria o sul bilancio comune".(Di sabato 15 dicembre 2018)