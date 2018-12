“Non ti dico no” è la canzone più trasmessa in radio nel 2018 Scopri il resto della

Paura per la figlia di Giancarlo Magalli. “Nessun medico sa dirci di cosa si tratta”. L’appello di Michela : “Non c’è diagnosi - dita incrociate per me” : Non si sa molto sulle condizioni di salute della giovane e bellissima figlia di Giancarlo Magalli, Michela. La figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue stories mostra la stanza di ospedale in cui è stata ricoverata presso l’ospedale Gemelli di Roma. La giovane ha postato diverse foto, ...

Una città in lutto per Tommaso - giovane medico morto a soli 34 anni : “Non è giusto” : “Non è giusto”. Non è giusto morire a 34 anni. La vita, a volte, può essere davvero crudele. Lo è stata con Tommaso Marcosignori, il medico di Senigallia che è scomparso prematuramente lasciando un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo conoscevano. E una famiglia distrutta: oltre a un lavoro come dottore che gli dava soddisfazioni, Tommaso lascia anche la moglie Elisa e due figli piccoli. La più grande compirà quattro anni a dicembre, mentre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 ottobre : Desirée - i verbali dei genitori. Il padre : “Non la incontravo da agosto - la vidi comprare droga da un pusher” : L’inchiesta Il papà: “Ho visto Desirée comprare droga. Poi è sparita” I verbali – Una testimone: “Un quinto uomo ebbe rapporti con lei”. La mamma: “Nelle chat scoprii che un’amica prendeva stupefacenti” di Valeria Pacelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Legalità. “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma è stato un dramma per l’umanità” (Domenico Lucano, sindaco di Riace, indagato con divieto di dimora ...

Manuele Labate - Alberto di “Un medico in famiglia”/ “Il Ristorante” l’errore TV più grande : “Non lo rifarei!” : Manuele Labate tra le fine degli anni '90 ed i primi 2000, era un'acclamata star di successo. Ed infatti, era il volto di Alberto Foschi di Un medico in Famiglia.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Diego Armando Maradona : “Non riesce a camminare…” L’ortopedico spiega il motivo. Guarda il VIDEO : Maradona sta facendo preoccupare i suoi fan. A destare la preoccupazione e la curiosità di alcuni tifosi sono stati dei VIDEO postati sui social. In alcuni frame di questi VIDEO si vede come El... L'articolo Diego Armando Maradona: “Non riesce a camminare…” L’ortopedico spiega il motivo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Renzi poco credibile? Zingaretti : “Non lo dico io ma i cittadini. Il governo? L’ha capito tutto il pianeta : ha sbagliato Def” : Per Renzi la credibilità è bassa? “Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana”. A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come corre subito a precisare l’ufficio stampa del governatore, Zingaretti “Non ha mai pronunciato la frase ‘Renzi non è credibile'”, bensì “come si evince dalla registrazione della trasmissione su Sky ha solo risposto in ...