Maltempo | pioggia mista a neve sulla SR509 di Forca D’Acero

Maltempo : nevischio sull’A24 - pioggia su A1 e sulla Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nevischio sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. pioggia invece sulla A1 Firenze-Roma, all’altezza di Ponzano Romano e tra Valmontone e Ceprano. pioggia anche sulla Roma Civitavecchia tra il bivio con la Roma-Fiumicino e quello con la SS698 del Porto di Civitavecchia.” L'articolo Maltempo: nevischio sull’A24, pioggia su A1 e sulla Roma-Civitavecchia sembra essere ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Maltempo : pioggia su A24 - A1 Roma-Napoli e Diramazioni Roma nord e sud : Astral Infomobilità rende noto che si registra “pioggia sul tratto Urbano della A24 tra l’allacciamento del Gra e la Tangenziale est. pioggia anche sulla A1 Roma–Napoli nel tratto tra Chiusi e Ceprano e sulle Diramazioni Roma nord e sud all’altezza della A1. Prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: pioggia su A24, A1 Roma-Napoli e Diramazioni Roma nord e sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Puglia : pioggia battente e mareggiata su Bari [VIDEO] : La perturbazione ormai posizionata fra Sud Italia e i Balcani continua ad apportare Maltempo insistente all'estremo Sud, in particolare sulla Puglia. Da ieri pioggia e vento stanno interessando il...

Maltempo - pioggia e freddo : a Palermo è arrivato l’inverno [LIVE] : A Palermo è improvvisamente arrivato l’inverno dopo un prolungato periodo di caldo anomalo culminato nei +24°C di Sabato e nelle temperature minime sempre superiori ai +15°C nelle ultime settimane, nonostante siamo ormai alla fine del mese di Novembre. Stasera, invece, la temperatura è crollata a +13°C ed è arrivata la pioggia forte, con accumuli che oscillano tra 10 e 20mm in varie zone della città mentre continua a piovere in modo ...

Maltempo - pioggia e vento : camion rischia di precipitare a Trani : Un camion che viaggiava sulla statale 16, in direzione nord, questo pomeriggio è uscito fuori strada all’altezza di Trani Centro, rischiando di precipitare sulla carreggiata sottostante. La sua corsa e’ stata bloccata dal guardrail. Ma calcinacci, parti dello stesso guardrail e del camion sono finiti giu’ e ha rischiato di precipitare anche l’autista, rimasto ferito in maniera non grave e trasportato all’ospedale di ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza - : Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza : Maltempo: pioggia in Calabria, famiglie evacuate a Cosenza Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la tromba d’aria che si è abbattuta domenica nel ...

Meteo oggi : Maltempo - pioggia e forte ventilazione settentrionale : Meteo oggi - Un vivace minimo barico posizionato sulle regioni meridionali sta favorendo l'irruzione di aria fredda su gran parte delle regioni italiane. Questa assieme a fenomeni di instabilità...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

E’ una notte di forte Maltempo al Centro/Nord : pioggia torrenziale nell’alta Toscana - neve forte sulle Alpi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 Sestriere ...

Maltempo - allerta per pioggia e temporali sino a sabato pomeriggio : Una nuova perturbazione ha investito la Liguria. Nelle prossime ore è atteso il picco massimo. Situazione più a rischio per piogge e temporali nel levante ligure.Il mare sarà molto mosso ovunque

Maltempo - scatta l’allerta per pioggia : Una nuova perturbazione ha investito la Liguria. Nelle prossime ore è atteso il picco massimo. Situazione più a rischio per piogge e temporali nel levante ligure.Il mare sarà molto mosso ovunque

Maltempo : pioggia sulla A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “pioggia intensa sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia.“ L'articolo Maltempo: pioggia sulla A12 Roma-Civitavecchia sembra essere il primo su Meteo Web.