L’euro oggi è pronto al rilancio Ma le tensioni in Ue rischiano di mandarlo in pezzi

ilfattoquotidiano

: A fianco di @confartigianato oggi in piazza a #Milano. Siamo #QuelliDelSì. Siamo con l’Italia delle piccole impres… - giorgio_gori : A fianco di @confartigianato oggi in piazza a #Milano. Siamo #QuelliDelSì. Siamo con l’Italia delle piccole impres… - AlessiaMorani : Si può essere così bugiardi? Oggi #Salvini dice che non vuole uscire dall’Europa e dall’Euro dopo che lo abbiamo a… - startup_update_ : RT @Powahome: Calendario dell'Avvento di Powahome! ?? GIORNO 5 - Oggi in #promozione i kit da 3 dispositivi sia per #luci che per #tapparel… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) di Roberto Iannuzzi*A causa dei mutamenti in corso a livello globale, si è creato un ambiente favorevole al rafforzamento del ruolo internazionale del. Ma leinterne alzonadi far saltare la moneta unica proprio nel momento in cui le autorità di Bruxelles hanno mostrato interesse addirittura a sfidare l’egemonia del dollaro. Dalla fine della Seconda guerra mondiale è sempre stato il biglietto verde la valuta egemone nel sistema finanziario globale, grazie alla soverchiante supremazia economica e militare di Washington. Oltre il 60% delle riserve delle banche centrali nel mondo è in dollari, e oltre l’87% delle transazioni in valuta estera a livello globale impiega la moneta americana. Allo stesso modo, materie prime come il petrolio e l’oro sono solitamente denominate in dollari.Negli ultimi decenni, tuttavia, il contributo statunitense all’economia ...