Il vecchio potere verso il collasso Cambiamento col placet di Trump

affaritaliani

: #Faraone in #Sicilia. Nel PD questa storia delle mummie e del ricostruire il vecchio potere credo l'abbiano presa u… - MargotErreZeta : #Faraone in #Sicilia. Nel PD questa storia delle mummie e del ricostruire il vecchio potere credo l'abbiano presa u… - arual812 : @vallettadomeni1 Anch'io non vedo l'ora di scoprire tutto! Ancora di più ora che ho letto una terza ipotesi miglior… - bsa96388978 : RT @paolaelena_: @bsa96388978 @MarcoRizzoPC A me pare che ora al governo ci sia quanto di più vecchio la politica abbia saputo esprimere ne… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Le elezioni europee cambieranno profondamente lo scenario politico dell'Ue. E in questa partitasta giocando un ruolo importante. Le elezioni nazionali dei vari Stati lo hanno dimostrato, dalla Brexit in poi: questa Unione europea non piace Segui su affaritaliani.it