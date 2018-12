Di Maio teme i sondaggi e lancia la supercazzola del chip intelligente

M5s avvisa la Lega : "Su Centemero serve chiarezza" | Di Maio : parlerò con Salvini : I pentastellati mettono le mani avanti: "Sulla trasparenza noi siamo stati sempre categorici. Salvini non minimizzi"

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

La Borsa teme la guerra tra soci - Tim perde il 3% dopo la cacciata di Genish. Di Maio : "Puntiamo a player unico" : E' tregua (apparente) sul fronte Tim dopo il 'siluramento' dell'amministratore delegato Amos Genish. I contendenti in realtà affilano le armi, con la Borsa che annusa l'odore di sangue e colpisce con gli ordini di vendita il titolo della società che ha chiuso con un -3,16% a quota 0,5210 euro per azione. Vivendi fa trapelare che al momento non intraprenderà alcuna iniziativa e che vuole aspettare l'esito del cda che si ...

Manovra - Tria risponde a lettera UE/ Ultime notizie - Di Maio : "Non abbiamo nulla da temere" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...