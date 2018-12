Consip | Procura Roma chiede processo per sette | anche Lotti

Consip - la procura di Roma chiede il processo per 7 : c’è anche ex ministro Luca Lotti. E anche Saltalamacchia e Del Sette : L’ex ministro Luca Lotti, ma anche l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. E poi l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale Emanuele Saltalamacchia, il maggiore Gianpaolo Scafarto, il colonnello Alessandro Sessa. Ma anche Carlo Russo, l’impenditore amico di Tiziano Renzi. Sono le persone che la procura di Roma vorrebbe processare alla fine dell’indagine sulla ...

Scafarto e l’attacco politico a Renzi. La procura sgonfia la fuffa di Consip : Roma. “Dovrei gioire? E di che cosa? La diffamazione è compiuta, la serenità perduta non torna, il mio nome è macchiato per sempre”. Tiziano Renzi viene raggiunto dall’ennesima “buona notizia”, si fa per dire, mentre è al capezzale di un amico malato. Scarne parole, per ora. La procura di Roma ha ch

Consip - la Procura chiede l'archiviazione per Tiziano Renzi : Rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti , favoreggiamento, , l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette , rivelazione del segreto d'ufficio, e il generale ...

Consip - archiviazione per Renzi sr. Così la Procura rilancia Matteo : Probabili festeggiamenti a casa Renzi. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Consip e ha chiesto l'archiviazione di Tiziano, accusato di traffico d'influenze, e padre dell'ex premier nonché ex segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

Consip : Procura chiede archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni di indagine sul caso Consip. Renzi senior era accusato di concorso in traffico di ...

Consip : Procura chiede archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni di indagine sul caso Consip. Renzi senior era accusato di concorso in traffico di influenze illecite. La Procura ha inoltre notificato un avviso di conclusione delle indagini all'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), all'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette ...