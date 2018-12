Ciclismo | Olimpiadi Tokyo 2020 Davide Cassani | “Percorso duro | Mikuni farà selezione La

Ciclismo su pista - Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i ranking aggiornati. Azzurri ben piazzati con gli inseguimenti e nell’omnium : Continua il cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su pista. I ranking olimpici aggiornati dall’UCI tengono conto degli ultimi campionati continentali e delle prime tre prove della Coppa del Mondo 2018-2019. Andiamo quindi scoprire le graduatorie di tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia. Inseguimento a squadre La specialità di punta dell’Italia, che al momento potrebbe schierare entrambi ...

Ciclismo - Cassani sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Duro - ma ultimi 30 km senza grandi asperità” : Davide Cassani è in Giappone per visionare il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed il il CT dell’Italia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa olimpica: “Sarà una corsa particolare, dura e con un caldo atroce a causa dell’umidità“. Un viaggio importane per Cassani, che non ha solo visionato il percorso: “Dovevo studiare i percorsi, ma anche la logistica che sarà molto ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Ciclismo - parte l’Operazione Olimpiadi 2020. Cassani a Tokyo - Nibali è già pronto : Mancano meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia del Ciclismo inizia già a muoversi per il grande appuntamento a cinque cerchi. Non è un mistero che il difficilissimo percorso disegnato attorno al mitico monte Fuji stuzzichi parecchio le fantasie della nostra Nazionale e soprattutto di Vincenzo Nibali che, dopo la sfortunata caduta di Rio 2016 quando sembrava ormai essere lanciato verso una medaglia, vorrà sicuramente dare ...

Ciclismo - Elia Viviani pronto per il rientro su pista : corsa verso le Olimpiadi 2020. Marco Villa : “A Tokyo per una medaglia” : Dopo una bella vacanza a Lampedusa, Elia Viviani è pronto per tornare in sella e iniziare la nuova stagione con largo anticipo rispetto alla maggior parte dei colleghi. Il veronese, infatti, reduce da un’annata stellare caratterizzata da ben 18 successi (professionista più vincente al mondo nel 2018), sarà protagonista delle prove su pista in calendario nelle prossime settimane: il Campione Olimpico dell’omnium ha infatti nel mirino ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia senza medaglie nella combinata - titoli a Danimarca e Kazakistan : L’Italia non riesce a salire sul podio nella gara combinata del Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In questo particolare format, che univa i risultati di cinque prove diverse, i corridori azzurri non sono riusciti a trovare la continuità fondamentale per ambire alle medaglie, pur brillando in alcune gare. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile medaglia d’oro conquistata dal Kazakistan. La coppia ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : risale l’Italia al maschile - ancora in corsa per il podio : Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel golf e nel Ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia sesta al femminile dopo la seconda giornata : seconda giornata per quanto riguarda le combinate di Ciclismo su strada alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Si sono disputate oggi le prove in linea sia al maschile che al femminile. Italia piazzata abbastanza bene come squadra al femminile: 95 punti grazie alla sesta posizione di Sofia Collinelli odierna che valgono lo stesso piazzamento in classifica generale. Non bene invece oggi Giada Specia. A trionfare nella gara in linea è ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...