Attimi di paura in un bar di via Nedo Nadi | rapinatore armato va via col malloppo

Texas - lo scuolabus guada una strada inondata : Attimi di paura per il folle gesto dell’autista [VIDEO] : Il folle e sconsiderato gesto dell’autista di uno scuolabus poteva costare decisamente caro Nei pressi della città di Leander, in Texas (USA), l’autista alla guida di uno scuolabus stava percorrendo una strada di campagna decisamente dissestata, quando ad un certo punto ignorando i cartelli che segnalavano pericoli di allagamento, ha iniziato ad attraversare con il veicolo la strada che si era nel frattempo era stata completamente inondata ...

Ciclismo - Attimi di paura in casa Trek-Segafredo : scomparso e poi ritrovato un dirigente del team : L’olandese Steven de Jongh era stato dato per disperso dalle 10.30 di questa mattina dopo l’allarme lanciato dalla moglie Un’uscita in bici che avrebbe potuto finire in tragedia, a causa forse di una caduta che aveva fatto perdere le tracce di Steven de Jongh. L’ex corridore olandese, oggi dirigente della Trek-Segafredo, si è allontanato questa mattina per allenarsi in una zona montuosa nei pressi di Girona, senza ...