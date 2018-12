Vino | Coldiretti | si inverte la tendenza | +8% di consumi in 5 anni

Vino - Coldiretti : rettificato il testo del regolamento sul Vino : La Commissione ha rettificato il testo del regolamento sul vino per assicurare l’indicazione di origine delle uve nelle bottiglie prodotte con vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Shiraz). Lo rende noto la Coldiretti che esprime soddisfazione per l’accoglimento delle proprie richieste con la rettifica del regolamento della Commissione del 17 Ottobre 2018 ma chiede anche che, per coerenza, l’indicazione di ...

Coldiretti : da spumante a Vino - via libera Ue a falso Made Italy : Roma, 10 nov., askanews, - Dallo spumante si estende al vino 'il via libera della commissione europea al falso Made in Italy nel bicchiere'. Lo sostiene la Coldiretti, facendo riferimento alla ...

UE - Coldiretti : scelta grave sul Vino - via libera al falso Made in Italy : “Dallo spumante si estende al vino il via libera della Commissione Europea al falso Made in Italy nel bicchiere, con la cancellazione dell’indicazione dell’origine delle uve dalle bottiglie di Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Shiraz, con grave danno per un settore che nel 2018 ha fatto segnare il record delle esportazioni, con un aumento del 4% nei primi sette mesi dell’anno“: lo denuncia Coldiretti in ...

Vino - Coldiretti : domani si stappa il novello - 2 milioni di bottiglie : Arriva sulle tavole il Vino novello Made in Italy con circa 2 milioni di bottiglie delle vendemmia 2018 che potranno essere stappate a partire dalla mezzanotte e un minuto di martedì 30 ottobre. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che quest’anno il “déblocage” è anticipato di oltre due settimane rispetto al concorrente Beaujolais nouveau francese che si potrà invece assaggiare solo a partire dal 15 novembre prossimo. Il Vino novello – ...

Coldiretti : domani torna il Vino novello - 2 milioni di bottiglie : Roma, 29 ott., askanews, - Arriva sulle tavole il vino novello Made in Italy, con circa 2 milioni di bottiglie delle vendemmia 2018 che potranno essere stappate a partire dalla mezzanotte e un minuto ...