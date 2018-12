Prof di Biella tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize | il suo metodo senza cattedra

huffingtonpost

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ha tolto lae i compiti in classe, ha convinto i colleghi a misurare il "Fil" (Felicità interna lorda) della scuola, ha eliminato le insufficienze e inventato la valutazione condivisa per le pagelle di fine anno, ha rinunciato da anni ai libri di testo. Con i suoi alunni scrive libri e produce film, va in collina a spiegare l'astronomia, li coinvolge in progetti di cittadinanza attiva (dalle fontanelle a energia solare per le aree verdi al progetto Isola dei Budelli). È unnon convenzionale Giuseppe Paschetto, docente di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di primo grado Garbaccio di Mosso (), entrato tra i 50del2019 della Varkey Foundation.Giunto alla quinta edizione, questo premio da 1 milione di dollari è il più cospicuo nel suo genere. Gli insegnantidel2019, ...