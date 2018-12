Parte il tour di Sentire Civico sulla Sicurezza e Difesa Personale nella città di Lecce

KuTso - il tour Parte da Pordenone : Tappa friulana per il tour dei KuTso , la rock band romana che ha partecipato anche alla 65° edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Venerdì 14 saranno al Capitol per presentare ' ...

Fabrizio Moro riParte in tour con la sua storica band : Reduce da un 2018 che lo ha consacrato come uno dei protagonisti dell'anno, Fabrizio Moro, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, tornerà a esibirsi live nel 2019 con ...

Riccardo Sinigallia Parte con il “Ciao Cuore tour” : Dal 17 gennaio 2019 live in tutta Italia: parte da Torino la nuova tournée Partirà a gennaio 2019 il nuovo tour di Riccardo Sinigallia per presentare dal vivo l’ultimo album “Ciao Cuore” (Sugar), uscito a settembre scorso, a quattro anni di distanza dal precedente progetto discografico. Il “Ciao Cuore tour” prenderà il via da Torino il 17 gennaio, per poi proseguire nei club delle principali città italiane. La tournée sarà l’occasione per ...

Giro d'Italia 2019 - Vincenzo Nibali conferma sua Partecipazione. Sarà al via anche del Tour de France : Ricordiamo che è il secondo italiano dopo Gimondi ad aver vinto Giro, 2013-2016,, Vuelta, 2010, e Tour, 2014,, un'impresa riuscita a solo 7 corridori al mondo. Oltre alla Milano Sanremo, 2018, ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali show : “Parteciperò al Giro d’Italia e al Tour de France”. Lo Squalo svela il programma del 2019 : L’annuncio è arrivato: Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France 2019! Lo Squalo ha svelato il programma per la prossima stagione e ha deciso di essere presente a entrambe le grandi corse a tappe: prima andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera (diventerebbe il più anziano di sempre a riuscirci, la tripletta è riuscita solo a grandi fenomeni come Bartali, Gimondi, Hinault, Magni) poi cercherà una ...

Tour de Ski Parte da Dobbiaco : È l'atleta con il maggior potenziale di vincere", è convinto Gerti Taschler, a capo dell'organizzazione della Coppa del Mondo in Alta Pusteria. Domenica 30 dicembre sono invece in programma la 10 km ...

Tour de Ski Parte da Dobbiaco : È l'atleta con il maggior potenziale di vincere", è convinto Gerti Taschler, a capo dell'organizzazione della Coppa del Mondo in Alta Pusteria. Domenica 30 dicembre sono invece in programma la 10 km ...

Ciclismo - World Tour 2019 : ufficializzate le 18 squadre Partecipanti - il CCC Team sostituisce la BMC. Assenti le italiane : Sono state ufficializzate le squadre che faranno parte del World Tour 2019, la massima divisione del Ciclismo mondiale che per la prossima stagione prevede la presenza di 18 formazioni. C’è soltanto una novità rispetto al 2018: si tratta del CCC Team che sostituirà la BMC. Queste squadre prenderanno parte di diritto al calendario delle corse di prima fascia come Giro d’Italia, Tour de France, Classiche Monumento e via ...

Parte il nuovo tour 2018-2019 di Kim Ree Heena : Kim Ree Heena, il nuovo progetto elettronico del polistrumentista, cantante e autore Alessio Calivi, riParte con gli spettacoli dal vivo. Dopo il tour estivo, che lo ha visto Partecipare a diversi festival , quali ad esempio il Gora Summer Festival in Toscana, RocKm0 e lo Joggi Avant Folk in Calabria, , Kim si è ...

Eurotour : Nel South african open Parte forte Oosthuizen : Roma, 6 dic., askanews, - Guido Migliozzi, 46° con 69, -2, colpi, ha realizzato il miglior score tra i cinque azzurri in gara nel South african open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine ...

Napoli - Parte il tour de force. Hamsik : 'Testa al Frosinone - poi il Liverpool' : Un giorno di riposo, nonostante si sia giocato lunedì e sabato il Napoli torni in campo. Ancelotti lo ha concesso ieri alla sua squadra che da oggi in poi è attesa da un lungo tour de force che in ...

RiParte da Ferrara l'Integrity Tour : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Si è svolta a Ferrara la prima tappa dell'Integrity Tour 2019, l'iniziativa per il contrasto al match fixing che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il ...

Claudio Baglioni : l'enorme successo della prima Parte del tour Al Centro : Sanremo Giovani, Baglioni su Baudo e Rovazzi: 'Li abbiamo incontrati ' - GUARDA 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo: questi sono i numeri della carriera di ...

Claudio Baglioni chiude la prima Parte del tour. Ora Sanremo 2019 - poi nuovi concerti in primavera : il saluto sui social : ... per nuovi concerti nei palasport: la seconda parte di "Al Centro" partirà il 16 marzo dal Modigliani Forum di Livorno e vedrà il cantautore esibirsi nei principali palazzetti dello sport fino al 24 ...