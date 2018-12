: Prato, padre e figlia morti in rogo - TelevideoRai101 : Prato, padre e figlia morti in rogo - OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Incendio in una casa a Prato, morti padre e figlia #prato - UgoBaroni : RT @MediasetTgcom24: Incendio in una casa a Prato, morti padre e figlia #prato -

Due persone sono morte in un incendio scoppiato alle 21 in un condominio nella zona di Pratilia, a. Le vittime sarebbero: lui 84enne invalido era costretto sulla sedia a rotelle, mentre laaveva 57 anni. Il palazzo è stato evacuato dai Vigili del fuoco, mentre si sta indagando sulle cause dell'incendio.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)