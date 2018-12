Mangia pollo al curry cinese mentre il figlio gioca a rugby e resta paralizzato da rara

ilmessaggero

: 'Prima un formicolio alla mano, poi un malessere generale. Dopo 24 ore ero immobile in coma'. La specialità, che t… - fattidicronaca : 'Prima un formicolio alla mano, poi un malessere generale. Dopo 24 ore ero immobile in coma'. La specialità, che t… - tpi : Mangia pollo al curry e resta paralizzato dalla testa in giù - zazoomnews : Mangia pollo al curry cotto male e resta paralizzato: 40enne intossicato da un batterio - #Mangia #pollo #curry… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Per 4 mesi il padre di 3 figli, amante dello sport, che è sempre stato in salute, è rimasto in un letto di ospedale, incapace di muoversi e persino di respirare da solo. Oggi sta meglio, riesce a ...